ЕС: Смерть гражданина Грузии в Цхинвали «является причиной глубокой озабоченности»

26.02.2018 17:32 «Недавние события в т.н. Южной Осетии, Грузия, особенно, трагическая гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили и задержание двух других граждан, представляют собой причину глубокой обеспокоенности», - заявила пресс-спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич 25 февраля.



«ЕС готов поддержать текущее расследование посредством своей Наблюдательской миссии (МНЕС) и содействовать дискуссиям в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них и «горячей линии» миссии», - говорится в заявлении ЕС.



Пресс-спикер также отметила, что ЕС надеется, что де-факто власти Цхинвали незамедлительно обеспечат, чтобы два гражданина Грузии - Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили, которые были задержаны вместе с Татунашвили, но позже их освободили - «беспрепятственно выедут на контролируемую Тбилиси территорию».



«Последние события подчеркивают необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения прозрачности и доверия. ЕС продолжает твердо поддерживать процесс мира и урегулирования конфликтов в Грузии, в том числе, посредством сопредседательства на женевских международных переговорах и Миссию мониторинга на месте », - говорится в заявлении.



«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ, признанных на международном уровне», - заявляет ЕС.



Обеспокоенность в связи с инцидентом также выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «Уродливое лицо беспощадного режима т.н. Южной Осетии, оккупированной со стороны России. Я осуждаю преследование граждан Грузии и поддерживаю призыв к созданию международных механизмов защиты прав человека и безопасности на месте», - написал он 25 февраля в Твиттере.



Задержанный властями оккупированной т.н. Южной Осетии 35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили скончался 23 февраля на рассвете. По информации цхинвальского КГБ, Татунашвили был задержан в Ахалгори накануне и «доставлен в Цхинвали для допроса». Согласно той же информации, при возвращении в следственный изолятор он оказал сопротивление правоохранителям, «во время чего получил травмы, он «был сбит с ног и скатился по лестнице». «Вскоре у Татунашвили А.Г. появилась одышка, он стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в Республиканскую соматическую больницу, где через два часа скончался», - сообщает цхинвальский КГБ. По информации ведомства, «по предварительным результатам вскрытия тела Татунашвили А.Г., причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность».



Семья Татунашвили отрицает эту версию и говорит, что Арчила Татунашвили пытали и убили в КГБ Цхинвали. Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что Татунашвили скончался до того, как его доставили в больницу и что у него отмечалось множество побоев.



Несмотря на многочисленные просьбы, тело Татунашвили еще не было доставлено на контролируемую Тбилиси территорию.



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