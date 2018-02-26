Необходим немедленный допуск механизмов по правам человека в оккупированные регионы Грузии - МИД

26.02.2018 18:17 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обратился к международному содружеству, дать надлежащую оценку делу Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили. Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.



Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Грузии в Совете по правам человека ООН, действия оккупационных режимов Абхазии и Цхинвали представляют собой дискриминацию на этнической почве. С учетом текущего положения, Джанелидзе еще раз подчеркнул необходимость существования в оккупированных регионах международных механизмов по правам человека.



«Местное население лишено минимальных гарантий права на жизнь. Еще раз коснусь дела Гиги Отхозория – этнического грузина, которого т.н. пограничники убили близ оккупационной линии, а его убийца до сих пор не задержан. К сожалению, это не единичный случай. Несколько дней назад оккупационный режим задержал трех граждан Грузии. На основании существующей информации, с одним из них, Арчилом Татунашвили, расправились физически и он скончался. Задержанным вместе с Татунашвили двум лицам пока еще не дается возможность покинуть оккупированный регион. Эти действия требуют надлежащего консолидированного ответа международного содружества», — заявил Джанелидзе.



По его словам, лишь с помощью международного давления можно завершить российскую оккупацию и тяжелые результаты, исходящие от нее, защитить права человека и международное право.



Как отметил Михаил Джанелидзе, правительство Грузии остается верным решению конфликта мирным путем и готово создать равные возможности, в том числе и для сограждан, проживающих на оккупированных территориях.















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