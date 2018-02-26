Спецпредставитель генсека НАТО выразил тревогу в связи с гибелью Арчила Татунашвили в Цхинвали

26.02.2018 19:46 Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай встревожен гибелью Арчила Татунашвили и задержанием двух лиц в оккупированном Цхинвали.



Об этом Джеймс Аппатурай написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».



«Я глубоко встревожен в связи последними событиями, развернувшимися в Грузии, в т.н. Южной Осетии — гибелью Арчила Татунашвили и задержанием двух лиц. Приношу соболезнования семье господина Татунашвили. Двум задержанным грузинам немедленно должны предоставить право перейти на контролируемую Грузией территорию», — заявляет Аппатурай.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.















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