|
Спецпредставитель генсека НАТО выразил тревогу в связи с гибелью Арчила Татунашвили в Цхинвали
26.02.2018 19:46
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай встревожен гибелью Арчила Татунашвили и задержанием двух лиц в оккупированном Цхинвали.
Об этом Джеймс Аппатурай написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
«Я глубоко встревожен в связи последними событиями, развернувшимися в Грузии, в т.н. Южной Осетии — гибелью Арчила Татунашвили и задержанием двух лиц. Приношу соболезнования семье господина Татунашвили. Двум задержанным грузинам немедленно должны предоставить право перейти на контролируемую Грузией территорию», — заявляет Аппатурай.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна