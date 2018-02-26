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Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей в связи с недавними событиями в Цхинвали


26.02.2018   20:47
25 февраля пресс-секретарь Европейской службы внешних связей сделала следующее заявление в связи с недавними событиями в Цхинвали, Грузия:

«Недавние события в т.н. Южной Осетии, Грузия, в частности трагическая смерть гражданина Грузии, г-на Арчила Татунашвили, и задержание двух других граждан Грузии, вызывают серьезную обеспокоенность.

Мы выражаем соболезнования семье г-на Татунашвили. Европейский Союз готов, через свою Миссию Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), оказать поддержку ведущемуся расследованию и содействовать обсуждению посредством Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты и горячей линии Миссии.

После освобождения из-под стражи двух задержанных граждан Грузии мы ожидаем, что де-факто власти в Цхинвали без промедления обеспечат их перемещение на территорию, находящуюся под контролем Тбилиси.

Эти недавние события подчеркивают необходимость дополнительных мер для обеспечения транспарентности и укрепления доверия.

Европейский Союз по-прежнему решительно поддерживает укрепление мира и урегулирование конфликта в Грузии, в том числе посредством сопредседательства на Женевских международных переговорах и Миссии Наблюдателей ЕС на месте. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».






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