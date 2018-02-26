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Члены семьи и родственники убитого в Цхинвали Татунашвили перекрыли центральную автомагистраль


26.02.2018   22:25
Члены семьи и близкие Арчила Татунашвили и продолжают проводить акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.

Близкие Татунашвили требуют немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.

По словам участников акции, они ждут решения отца Татунашвили, после чего будет решено, продолжится ли акция.

Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.






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