Глава МИД Грузии обсудил с генсеком ООН ситуацию с гибелью гражданина Грузии в Цхинвали

26.02.2018 22:37 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе обсудил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем положение в оккупированных регионах Грузии.



По данным внешнеполитического ведомства, Джанелидзе уделил внимание факту гибели Арчила Татунашвили и подчеркнул важность соответствующего реагирования на случившееся со стороны международного содружества, в том числе и ООН.



Глава внешнеполитического ведомства Грузии ознакомил генерального секретаря ООН с детальной информацией об инциденте, и отметило, что после убийства Гиги Отхозория, это очередной факт, которые еще раз доказывает тяжелое положение с точки зрения прав человека и безопасности в оккупированных регионах Грузии и необходимость существования там международных механизмов безопасности.



Как отметил на встрече с Михаилом Джанелидзе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он хорошо знаком с проблематикой в оккупированных регионах Грузии.



Он подчеркнул важность мирного подхода к урегулированию конфликта со стороны правительства Грузии и выразил дальнейшую поддержку этому процессу, в частности генеральный секретарь ООН подчеркнул необходимость активизации Женевских переговоров и укрепления формата. Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН и в будущем продолжит активное участие в процессе решения конфликта с помощью специального представителя.



На встрече речь шла и о значительном прогрессе Грузии на пути демократического развития. Министр также ознакомил генсека с инициативами и приоритетными сферами Грузии в рамках инициативы «Открытого правительства». Михаил Джанелидзе пригласил Антониу Гутерриша в Грузию.



Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

