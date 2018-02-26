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Глава МИД Грузии обсудил с генсеком ООН ситуацию с гибелью гражданина Грузии в Цхинвали
26.02.2018 22:37
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе обсудил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем положение в оккупированных регионах Грузии.
По данным внешнеполитического ведомства, Джанелидзе уделил внимание факту гибели Арчила Татунашвили и подчеркнул важность соответствующего реагирования на случившееся со стороны международного содружества, в том числе и ООН.
Глава внешнеполитического ведомства Грузии ознакомил генерального секретаря ООН с детальной информацией об инциденте, и отметило, что после убийства Гиги Отхозория, это очередной факт, которые еще раз доказывает тяжелое положение с точки зрения прав человека и безопасности в оккупированных регионах Грузии и необходимость существования там международных механизмов безопасности.
Как отметил на встрече с Михаилом Джанелидзе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он хорошо знаком с проблематикой в оккупированных регионах Грузии.
Он подчеркнул важность мирного подхода к урегулированию конфликта со стороны правительства Грузии и выразил дальнейшую поддержку этому процессу, в частности генеральный секретарь ООН подчеркнул необходимость активизации Женевских переговоров и укрепления формата. Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН и в будущем продолжит активное участие в процессе решения конфликта с помощью специального представителя.
На встрече речь шла и о значительном прогрессе Грузии на пути демократического развития. Министр также ознакомил генсека с инициативами и приоритетными сферами Грузии в рамках инициативы «Открытого правительства». Михаил Джанелидзе пригласил Антониу Гутерриша в Грузию.
Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.
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