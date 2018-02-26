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Содокладчики ПАСЕ требуют строго наказать ответственных за гибель Арчила Татунашвили


26.02.2018   22:52
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Керстин Лундгрен (Швеция, ALDE) и Титус Корлатен (Румыния, группа Социалистов) выражают глубокую озабоченность и осуждают гибель задержанного цхинвальским оккупационным режимом гражданина Грузии.

«Мы призываем сепаратистские власти, а также правительство Российской Федерации, как де-факто правящую силу, руководить полноценным и прозрачным расследованием по делу гибели Арчила Татунашвили и наказать ответственных лиц. В то же время, мы требуем немедленно освободить и передать контролируемой Тбилиси территории еще двух граждан Грузии, которые были задержаны вместе с Арчилом Татунашвили», — заявляют Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Они также подчеркивают, что поддерживают неприкосновенность территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.






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