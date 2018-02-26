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Отец Арчила Татунашвили призвал участников акции разойтись
26.02.2018 22:55
Отец Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, призвал участников акции разойтись и открыть центральную магистраль. Об этом он заявил несколько минут назад.
По словам Георгия Татунашвили, он встретился с министром внутренних дел Георгием Гахария. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней и прекратят акции.
Часть участников акции уже покидает территорию близ Мцхета.
Напомним, что члены семьи и близкие Арчила Татунашвили перекрыли центральную магистраль у Мцхета.
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