Отец Арчила Татунашвили призвал участников акции разойтись

26.02.2018 22:55 Отец Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, призвал участников акции разойтись и открыть центральную магистраль. Об этом он заявил несколько минут назад.



По словам Георгия Татунашвили, он встретился с министром внутренних дел Георгием Гахария. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней и прекратят акции.



Часть участников акции уже покидает территорию близ Мцхета.



Напомним, что члены семьи и близкие Арчила Татунашвили перекрыли центральную магистраль у Мцхета.















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