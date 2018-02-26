Глава МИД Грузии призвал международное содружество к совместным усилиям против тяжелых последствий российской оккупации

26.02.2018 23:01 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обратился к международному содружеству с призывом дать должную оценку делу Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, так как лишь под его давлением могут закончиться российская оккупация и вытекающие из нее тяжелые гуманитарные последствия.



Как сообщают во внешнеполитическом ведомстве Грузии, об этом Михаил Джанелидзе заявил, выступая с речью на сегменте высокого уровня по правам человека ООН.



По его словам, действия, совершенные оккупационными режимами в оккупированных Абхазском и Цхинвальском регионах, представляют собой дискриминацию на этнической почве. Михаил Джанелидзе еще раз подчеркнул необходимость существования в оккупированных регионах международных механизмов по правам человека.



«…Задержанным вместе с Арчилом Татуашвили двум лицам все еще не дается право покинуть оккупированный регион. Эти действия требуют соответствующего консолидированного ответа международного содружества. Лишь посредством международного давления могут закончиться российская оккупация и вытекающие из нее тяжелые последствия, а также соблюдены права человека и международное право», - заявил Джанелидзе.



По его словам, правительство Грузии остается приверженным решению конфликта мирным путем и готово создать все равные возможности, в том числе для граждан, проживающих на оккупированных территориях.

В своем выступлении Михаил Джанелидзе акцентировал внимание и на запрете изучения грузинского языка в оккупированных регионах Грузии, а также на практике возведения проволочных заграждений и других искусственных барьеров и закрытии т.н. пропускных пунктов, из-за чего местное население оказалось в сложной ситуации и кроме ограничения передвижения, это лишает их права на получение медицинских услуг и других социальных прав.



Михаил Джанелидзе акцентировал внимание и на практике сноса жилых домов беженцев в Цхинвальском регионе, что осуществляется в рамках т.н. российской «инвестиционной программы» и является явным подтверждением этнической чистки.















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