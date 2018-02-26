Грузия требует допустить на оккупированные территории офис Верховного комиссара по правам человека

26.02.2018 23:03 Главнейшая цель моего визита – осуществить максимальную мобилизацию международного сообщества, стран-членов ООН и институтов в связи с положением в оккупированных регионах Грузии, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил подводя итоги участия Грузии в сессии Совета по правам человека ООН и встречи с генеральным секретарем ООН.



По словам руководителя внешнеполитического ведомства, грузинская сторона требует активного участия и реагирования международного содружества на положение с точки зрения прав человека и безопасности в оккупированных регионах и конкретные факты насилия и допуска на место офиса Верховного комиссара по правам человека.



«Я предоставил информацию в связи с гибелью Арчила Татунашвили и задержанием наших граждан как генеральному секретарю ООН, так и членам Совета по правам человека ООН. Мы требуем допустить на оккупированные территории офис Верховного комиссара по правам человека, что отображено в резолюции, которую мы представим на этой сессии. Мы надеемся, что Совет поддержит эту резолюцию», — заявил Джанелидзе.



Информацию распространяет МИД Грузии.















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