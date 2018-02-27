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Сопредседатели Женевских международных дискуссий выразили обеспокоенность гибелью гражданина Грузии в Цхинвали


27.02.2018   10:50
Сопредседатели Женевских международных дискуссий с серьезной обеспокоенностью восприняли сообщения о смерти под стражей в Цхинвали 22 февраля г-на Арчила Татунашвили и выразили соболезнования семье умершего. Они также отмечают, что, по имеющимся данным, посмертное обследование уже состоялось, и поэтому призываем власти, контролирующие Цхинвали, незамедлительно передать тело г-на Татунашвили своей семье.

Сопредседатели также обращаются с призывом, чтобы г-н Леван Куташвили и г-н Иосеб Павлиашвили, которые были задержаны одновременно с г-ном Татунашвили, получили право немедленно перейти на территорию, управляемую Тбилиси.

Сопредседатели выражают надежду и надежду на то, что предстоящее 1 марта в Эргнети совещание по предупреждению и реагированию на инциденты (IPRM) станет поводом для предоставления дополнительной информации об обстоятельствах задержания г-на Татунашвили, г-на Куташвили и г-на Павлиашвили и последующая смерть под стражей г-на Татунашвили.






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