Власти делают все, чтобы тело Татунашвили было перевезено в кратчайшие сроки - глава МВД

27.02.2018 11:23 По поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили министр внутренних дел Георгий Гахария встретился с отцом Арчила Татунашвили в губернии региона Мцхета-Мтианети, - данную информацию распространяет МВД Грузии.



По данным ведомства, Георгий Гахария еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим, и пообещал семье полную поддержку.



Глава МВД детально ознакомил семью Татунашвили с теми мероприятиями, которые власти Грузии осуществляют для доставки тела погибшего. Георгий Гахария также добавил, что эти мероприятия продолжаются в непрерывном режиме и власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили было перевезено в кратчайшие сроки.















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