|
Власти делают все, чтобы тело Татунашвили было перевезено в кратчайшие сроки - глава МВД
27.02.2018 11:23
По поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили министр внутренних дел Георгий Гахария встретился с отцом Арчила Татунашвили в губернии региона Мцхета-Мтианети, - данную информацию распространяет МВД Грузии.
По данным ведомства, Георгий Гахария еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим, и пообещал семье полную поддержку.
Глава МВД детально ознакомил семью Татунашвили с теми мероприятиями, которые власти Грузии осуществляют для доставки тела погибшего. Георгий Гахария также добавил, что эти мероприятия продолжаются в непрерывном режиме и власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили было перевезено в кратчайшие сроки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна