Посольство США в Грузии сделало заявление в связи с кончиной Арчила Татунашвили в Цхинвали

27.02.2018 11:39 Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии сделало заявление в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии. Приводим заявление посольства США полностью:



Соединенные Штаты Америки выражают глубокую тревогу в связи с фактом смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Его задержали 22 февраля, и находился в заключении в Цхинвали. Мы соболезнуем семье Арчила Татунашвили, и призываем ответственных лиц, в том числе российских государственных чиновников, осуществляющих де-факто контроль над регионом Грузии, Южной Осетией, передать правительству Грузии полную информацию об обстоятельствах этого трагического случая. Соединенные Штаты Америки глубоко встревожены из-за факта задержания граждан Грузии Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, и призывают де-факто власти немедленно обеспечить их свободное передвижение на административной линии разделения. Мы призываем все стороны, согласовать дополнительные меры для усиления двухстороннего доверия и прозрачности в пострадавшем регионе.



Соединенные Штаты Америки твердо выражают полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах, и опровергают признание Россией Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Мы еще раз призываем Россию, выполнить обязательства, взятые согласно договору от 2008 года о прекращении огня, и вывести вооруженные силы на позиции, существующие до начала конфликта, а также отозвать признание независимыми странами регионов Грузии, Абхазии и т.н. Южной Осетии, и обеспечить доступность гуманитарной помощи в этих регионах. А также мы повторно призываем, исполнить правосудие по делу убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория на административной границе разделения оккупированной Абхазии в мае 2016 года.

















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