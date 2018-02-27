Цихелашвили: Затягивание передачи трупа Татунашвили не оставляет иной версии, кроме как посягательства на его жизнь

27.02.2018 13:46 По мнению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили, затягивание передачи трупа Арчила Татунашвили не оставляет иной версии, кроме как, что имело место посягательство на его жизнь. Об этом министр заявила в эфире радио "Палитра".



"Есть два главных вопроса, по которым мы уже несколько дней ждем решения. Это немедленная перевозка трупа Арчила Татунашвили, и передача двух задержанных наших граждан на территорию, контролируемую центральной властью Грузии. У нас в связи с этим были определенные намеки и обещание, что так должно произойти, что мы узнали по линии наших партнеров. Это условие не было выполнено.



Сегодня мы требуем немедленного выполнения обеих условий, чтобы провести экспертизу для установления обстоятельств, в которых фактически произошло посягательство на жизнь Арчила Татунашвили. Сейчас наблюдается тактика затягивания во времени, и другой версии не остается. И без того информация, распространяющаяся в осетинских и российских СМИ в связи с обстоятельствами его гибели, являются весьма противоречивыми.



По первой версии, он будто бы потерял равновесие и покатился по лестнице, но в той же версии было сказано, что в отношении него была применена сила, и это вне сомнения. Потом будто-бы ему провели определенную экспертизу, и все это свалили на сердечную недостаточность. О какой дополнительной экспертизе идет сейчас речь?! Я подозреваю, что все это происходит искусственно, для затягивания времени"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По ее же словам, Арчил Татунашвили стал жертвой оккупационного режима, и ответственность полностью возлагается на оккупационный режим, помимо того, что в этом однозначно участвуют конкретные лица.



22 февраля оккупационный режим задержал в Ахалгори трех граждан Грузии, Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался в неизвестной обстановке.



















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