Омбудсмен полагает, что цхинвальский режим пытается скрыть следы преступления

27.02.2018 13:50 На мой взгляд, затягивание передачи тела Арчила Татунашвили нацелено на то, чтобы экспертиза не смогла установить причины смерти, - об этом заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



«Наверное, в определенной мере было ожидаемо, что цхинвальская сторона и государство-оккупант задерживают передачу тела. Такой факт имел место и в 2014 году, когда передача тела гражданина Грузии осуществилась так поздно, что в результате экспертизы не удалось определить причину его смерти. Я думаю, затягивание передачи тела Арчила Татунашвили нацелено на то, чтобы экспертиза не смогла установить причины смерти. Они пытаются максимально скрыть тело. Наверное, с помощью международных механизмов мы должны оказать давление на российские власти, чтобы тело было перевезено своевременно», - сказала Ломджария.



Омбудсмен считает, что должны быть учтены и защищены права тех граждан, которые не могут перейти на территорию, контролируемую Грузией.



22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны 3 гражданина Грузии - Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля же распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.















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