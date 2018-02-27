Офис Верховного комиссара по правам человека требует расследования смерти Арчила Татунашвили

27.02.2018 14:38 Офис Верховного комиссара по правам человека требует расследования дела Арчила Татунашвили и выражает готовность поддержать этот процесс, — информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



«Об этом офис по правам человека заявляет на официальной странице в «Твиттере»: «Мы встревожены гибелью находящегося в заключении гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали 22 февраля. Мы требуем расследования дела Арчила Татунашвили, и выражаем готовность поддержать этот процесс».



Необходимо отметить, что находящийся в Женеве с визитом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретится с Верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном. Министр будет говорить о трагическом случае гибели Арчила Татунашвили в результате преступных действий оккупационного режима и уделит внимание сложному положению с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии», — говорится в информации министерства иностранных дел Грузии.

















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