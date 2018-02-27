Латвия встревожена нарушением прав человека в оккупированных регионах Грузии

27.02.2018 15:28 Латвия встревожена нарушением прав человека в оккупированных регионах Грузии и выражает соболезнования в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали. Об этом говорится на странице министерства иностранных дел Латвии в «Твиттере».



«Министерство иностранных дел Латвии встревожено нарушением прав человека в регионах Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии и выражает соболезнования в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в т.н. Южной Осетии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

















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