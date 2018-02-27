Отец погибшего в Цхинвали Татунашвили считает, что тело сына не выдают, чтобы скрыть следы пыток

27.02.2018 15:29 Все ведомства работают, чтобы как можно скорее выдали тело, — об этом журналистам заявил отец погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили.



По словам Георгия Татунашвили, передача тела его сына затягивается, так как его пытали и оккупированный Цхинвали не хочет огласки.



«Все ведомства работают, чтобы как можно скорее выдали тело. С ними очень сложно вести переговоры. Участвуют все ведомства. Они затягивают, так как его пытали и не хотят огласки, чтобы все не узнали, что моего сына убили пытками. На него надели наручники, и так вели. Предположительно, он оказал сопротивление в наручниках. Он был физически сильным, не подчинялся и его убили. Моя единственная мечта – вернуть тело матери, чтобы она смогла его оплакивать. Я еще подожду. Иначе ни одна российская машина не сможет пройти по этой территории», — заявил Георгий Татунашвили.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.



Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.



Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.

















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