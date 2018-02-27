ЕС внимательно следит за вопросом Арчила Татунашвили - Янош Херман

27.02.2018 17:30 Руководитель миссии ЕС в Грузии Янош Херман принес соболезнования семье погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили и отметил, что случившееся вызывает возмущение и скорбь ЕС.



«Евросоюз распространил заявление в связи с этим очень печальным фактом. Позвольте мне лично принести соболезнования семье Татунашвили и всем, кого это касается. Что касается позиции ЕС, эта ситуация вызывает наше возмущение и скорбь. Мы ждем, что де-факто власти позволят двум гражданам Грузии вернутся на контролируемую Грузией территорию.



Также мы ждем, что будут приняты все другие меры со стороны де-факто властей. Конечно, мы продолжим усилия для содействия решению конфликта. Еще раз хочу отметить, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостности в ее международно признанных границах. Мы внимательно будем следить за этой ситуацией», — заявил Янош Херман.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.



Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.



Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.



Близкие Татунашвили требовали немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.



Позднее отец погибшего встретился с министром внутренних дел, после чего призвал участников акции разойтись. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней, и прекратят акции.















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