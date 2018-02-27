МИД Германии сделал заявление в связи с гибелью гражданина Грузии в Цхинвали

27.02.2018 17:41 Министерство иностранных дел Германии откликнулось на факт гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвальском регионе.



Уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии МИД ФРГ Андреас Пешке сделал заявление на своей странице в «Твиттере».



«Мы разделаем возмущение спикера Службы по иностранным делам ЕС в связи с последними событиями в т.н. Южной Осетии и трагической гибелью Гражданина Грузии и присоединяемся к его призыву о проведении дополнительных мер по обеспечению прозрачности», — говорится в заявлении Андреаса Пешке.















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