Татунашвили убит другом лидера оккупационного режима - источник

27.02.2018 17:44 Из оккупированного региона телекомпании "Рустави 2" сообщили, что Арчила Татунашвили убил близкий друг лидера оккупационного режима Анатолия Бибилова, и родственник управляющего оккупированного Ахалгори Филипа Хачирова.



О том, что Филип Хачиров заинтересован в вытеснении грузин из оккупированного региона, несколько лет назад писали СМИ. Лидер марионеточного ержима Бибилов специально назначил Хачирова для описи домов Грузин, и заселения туда населения осетинской национальности.



О непосредственном участии Хачирова в смерти Татунашвили говорят члены движения "Сила в единстве". По их заявлению, они получили информацию об этом из Ахалгори.



Корреспондент грузинской редакции Радио Свобода Гоги Апциаури, со ссылкой на свои источники на оккупированной территории, рассказал о роли в смерти Татунашвили начальника Ахалгорской милиции:



«Как рассказал мой источник, у задержанных были проблемы с Александром Джиоевым. Именно между ним и троими нашими гражданами, которые по несколько раз в день пересекали контрольный пункт, произошла перепалка с употреблением нецензурных выражений. После этого на второй день произошло их задержание, и под предлогом наркологической проверки их поместили в Ахалгорский изолятор, а Татунашвили перевезли в Цхинвали».



Что касается членов семьи Татунашвили, близкие убитого сегодня перекрыли в оккупированном Цхинвали центральную магистраль, связующую Мцхета-Стефанцминду, и потребовали отдать им покойного.



В конце дня семья Татунашвили перекрыла еще одну дорогу, после того, как узнала, что после парализации передвижения на магистрали патрульная полиция нашла альтернативную дорогу пропуска машин к Гудаури.



Члены семьи Арчила Татунашвили прибегли к радикальным формам протеста после того, как стало известно, что оккупационный режим еще на несколько дней отложил процесс перевозки покойника.



Сегодня по инициативе грузинской стороны состоялась специальная встреча формата превенции инцидентов в Эргнети, но она закончилась без результата.



По заявлению семьи Арчила Татунашвили, власть неэффективно ведет переговоры с оккупационным режимом, из-за чего не удалось перевезти труп на контролируемую Грузией территорию.



В заявлении представителей оккупационного режима говорится, что труп передадут грузинской стороне после того, как российские эксперты проведут экспертизу.





















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