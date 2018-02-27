Замглавы МИД Грузии обсудил убийство гражданина Грузии в Цхинвали в ходе своего визита в США

27.02.2018 19:44 В ходе визита в США первый заместитель министра иностранных дел особое внимание уделил гибели Арчила Татунашвили в результате преступных действий российского оккупационного режима 22 февраля 2018 года и задержание еще двоих граждан Грузии Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили, — информацию об этом распространяет МИД Грузии.



По данным ведомства, по приглашению США, 27-28 февраля первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принимает участие к конференции коалиции против «Исламского государства» (Conference on Mobilizing Law Enforcement Efforts to Defeat ISIS) в Вашингтоне.



«В рамках визита, 26 февраля 2018 года первый заместитель провел встречи с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам международных организаций Эрин Баркли.



Давид Залкалиани ознакомил американскую стороны с информацией о ситуации безопасности на оккупированных территориях Грузии. Особое внимание было уделено важности активного сотрудничества в многосторонних форматах в направлении консолидации поддержки международного содружества по важным для Грузии вопросам.



Особое внимание первый заместитель министра иностранных дел уделил гибели Арчила Татунашвили в результате преступных действий российского оккупационного режима 22 февраля 2018 года и задержание еще двоих граждан Грузии Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



Давид Залкалиани подчеркнул важность обеспечение допуска международного содружества на оккупированные территории Грузии и создания международных механизмов безопасности. На встрече также рассматривались все основные вопросы запланированной двухсторонней повестки дня между Грузией и США», — говорится в информации министерства иностранных дел Грузии.















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