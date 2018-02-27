СГБ: Необходимо наказать убийцу Отхозория, чтобы не получить сценарий Ахалгори

27.02.2018 20:28 По заявлению заместителя начальника аналитического департамента Службы госбезопасности, Кахабера Кемоклидзе, безнаказанность убийцы Гиги Отхозория вызвал "то развитие, которое было зафиксировано в течение последнего одного года в направлении оккупированного Ахалгори".



"Мы говорили о деле Отхозория в корреляции именно с делами Татунашвили и Башарули. Когда не происходит глубинное расследование конкретных дел, тяжелых инцидентов, всегда создается вакуум, который позже наполняется еще более тяжкими и негативными инцидентами. Я имею в виду дело, связанное со смертью Татунашвили, и факты незаконного задержания двух других граждан Грузии. Тогда, когда убийца Отхозория не наказан, и в деле есть неопровержимые доказательства, необходимо задержать этого человека, и вернуть дело в логическое русло, чтобы не получить примерно тот сценарий, что мы уже получили в направлении Ахалгори"- заявил журналистам Кахабер Кемоклидзе после встречи Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали.



По его же заявлению, центральная власть Грузии делает все, чтобы было исполнено обещание, данное семье скончавшегося на оккупированной территории Арчила Татунашвили о перевозке его тела в течение двух дней.



"Государственные структуры делают все, чтобы не нарушить этот двухдневный срок, и получить труп в кратчайший срок. У нас налажена коммуникация по горячей линии с де-факто властью и другими акторами, включенными в механизм горячей линии, и мы делаем максимум в прямом понимании этого слова, чтобы тело вернуть семье"- заявил Кахабер Кемоклидзе.



По его же словам, так же следует освободить двух граждан, задержанных в Ахалгори вместе с Татунашвили.



22 февраля 2018 года представители де-факто власти т.н. Южной Осетии задержали граждан Грузии, Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. По сообщению осетинской стороны, 23 февраля задержанный Арчил Татунашвили скончался от "сердечной недостаточности". Задержанные вместе с Арчилом Татунашвили лица, Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили уже освобождены, но у них отобрали удостоверение личности и т.н. "пропуск", и не могут перейти на территорию, контролируемую властью Грузии.



Упомянутый заместителем начальника аналитического департамента Службы госбезопасности Давид Башарули был задержан сотрудниками милиции оккупированного Ахалгори 14 июня 2014 года. Тогда распространялась информация, что в милиции с ним физически расправились. С тех пор члены семьи и близкие Давида Башарули безрезультатно искали его. Представители цхинвальского оккупационного режима передали грузинской стороне труп 19-летнего Давида Башарули в 2015 году.

















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