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Финляндия требует детального и прозрачного расследования факта гибели Арчила Татунашвили


28.02.2018   15:16
Министерство иностранных дел Финляндии откликается на гибель Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали.

Ведомство требует детального и прозрачного расследования факта смерти гражданина Грузии.

«Мы полностью согласны с заявлениями Евросоюза, ОБСЕ и ООН в связи с гибелью гражданина Грузии в т.н. Южной Осетии. Призываем провести детальное и прозрачное расследование и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостности Грузии», — говорится в заявлении МИД Финляндии, которое опубликовано в социальной сети «Твиттер».






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