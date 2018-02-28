Финляндия требует детального и прозрачного расследования факта гибели Арчила Татунашвили

28.02.2018 15:16 Министерство иностранных дел Финляндии откликается на гибель Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали.



Ведомство требует детального и прозрачного расследования факта смерти гражданина Грузии.



«Мы полностью согласны с заявлениями Евросоюза, ОБСЕ и ООН в связи с гибелью гражданина Грузии в т.н. Южной Осетии. Призываем провести детальное и прозрачное расследование и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостности Грузии», — говорится в заявлении МИД Финляндии, которое опубликовано в социальной сети «Твиттер».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

