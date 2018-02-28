Евродепутаты делу Отхозория и Татунашвили не помогут, об этом должно позаботится грузинское государство - Шарашенидзе

28.02.2018 16:34 Эксперт по вопросам международных отношений Торнике Шарашенидзе в социальной сети отозвался на дела убийства Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



"Налаживание диалога с Россией было хорошим делом. Но какая была необходимость параллельно уничтожить деятельность наших спецслужб на оккупированных территориях?



Разве было недостаточно вновь включить российские телеканалы, и под музыку выпустить российских шпионов?



Делу Отхозория и Татунашвили не помогут европейские депутаты. Государственный департамент США тоже не может помочь.



Об этом должно позаботиться грузинское государство, у которого есть спецслужбы не только для слежки за оппозицией. Этого не должно происходить, если страна претендует на демократичность. Этого не должно происходить, когда часть страны оккупирована.



Займитесь делом, пока еще время. И хотя бы спрячьте подальше того хронически пьяного министра"- пишет Торнике Шарашенидзе.



Напомним, что Гиги Отхозория был расстрелян в упор на абхазской линии оккупации, в селе Хурча, абхазским боевиком, который по сей день безнаказанно проживает на оккупированной территории. Арчил Татунашвили, по некоторым данным, был убит в результате безжалостного избиения представителями цхинвальского марионеточного режима.















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