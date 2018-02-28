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Бывший глава Совбеза Грузии против использования термина «Южная Осетия» в международных документах


28.02.2018   17:41
ывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили считает, что во всех международных документах термин «т.н. Южная Осетия» должен быть изменена на «Шида Картли» или «Цхинвальский регион».

Как заявляет Бодзашвили, термин «т.н. Южная Осетия» - это фикция и в международных правовых документах вредит национальным интересам Грузии, кроме того, не способствует урегулированию конфликта и не влияет существенно на успехи в различных форматах, будь то Женевские переговоры или Механизм по превенции инцидентов и реагирования на них.

«Наша страна с учетом мирного процесса, реинтеграции и других факторов, в течение лет шла на компромиссы в отношении исторически внутренней территории Грузии и в международных документах соглашалась с термином «т.н. Южная Осетия». Это неверно ни с правовой точки зрения, ни с географической, ни с исторической и ни с точки зрения будущего. Особенно тогда, когда в последние годы на заявленную государственную политику, зачастую и излишне сдержанную, сепаратистская сторона все время отвечает агрессией, хищением территорий, задержанием и убийством грузин», - заявляет, в частности, Бодзашвили.

Бывшая Автономная область т.н. Южная Осетия была лишена своего статуса решением Верховного совета Грузии 11 декабря 1990 года. С этого момента термин «т.н. Южная Осетия» прекращает свое существование и не является легитимным

Решением парламента Грузии от 15 февраля 2006 года, территория бывшей АО т.н. Южная Осетия называется как "Цхинвальский регион", или "бывшая Автономная область т.н. Южная Осетия".






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