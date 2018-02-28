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МИД Чехии сделало заявление в связи с гибелью Арчила Татунашвили в Цхинвали
28.02.2018 18:03
Министерство иностранных дел Чехии откликается на гибель Арчила Татунашвили в социальной сети «Твиттер».
«Министерство внутренних дел Грузии глубоко встревожены последними событиями в т.н. Южной Осетии, Грузии, особенно трагической гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Мы осуждаем нарушение прав человека в оккупированном регионе т.н. Южной Осетии и призываем полного допуска международных правозащитных институтов в регион», — говорится в заявлении МИД Чехии.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.
Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.
Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста близ Мцхеты. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.
Близкие Татунашвили требовали немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.
Позднее отец погибшего встретился с министром внутренних дел, после чего призвал участников акции разойтись. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней, и прекратят акции.
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