|
Парламентское большинство требует международного расследования по делу Татунашвили
28.02.2018 19:23
Парламентское большинство требует международного расследования по делу Татунашвили- заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
"Ответственность по делу Татунашвили однозначно возлагается на Российскую Федерацию и оккупационный режим. Произошло посягательство на его жизнь на той территории, где международная ответственность возлагается на Российскую Федерацию. Соответственно мы требуем международного расследования, и если в связи с этим у России есть другая позиция, то пусть допустит на оккупированные территории механизмы международного мониторинга"- заявил Талаквадзе.
Арчила Татунашвили похитили из Ахалгори утром 22 февраля, а 23 февраля на рассвете, по информации де-факто власти Цхинвали, он скончался от сердечной недостаточности.
Двух задержанных вместе с Татунашвили граждан, Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили выпустили и цхинвальской тюрьмы, но они все еще находятся на оккупированной территории. По словам главы администрации Ахалгори Нугзара Тиникашвили, им не разрешают покинуть оккупированную территорию, не возвращают удостоверение личности и "пропуск".
Представитель де-факто президента оккупированного Цхинвали по постконфликтным вопросам Мурат Джиоев заявил, что Татунашвили передадут грузинской стороне после того, как в России ему проведут независимую экспертизу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна