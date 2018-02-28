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Парламентское большинство требует международного расследования по делу Татунашвили


28.02.2018   19:23
Парламентское большинство требует международного расследования по делу Татунашвили- заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

"Ответственность по делу Татунашвили однозначно возлагается на Российскую Федерацию и оккупационный режим. Произошло посягательство на его жизнь на той территории, где международная ответственность возлагается на Российскую Федерацию. Соответственно мы требуем международного расследования, и если в связи с этим у России есть другая позиция, то пусть допустит на оккупированные территории механизмы международного мониторинга"- заявил Талаквадзе.

Арчила Татунашвили похитили из Ахалгори утром 22 февраля, а 23 февраля на рассвете, по информации де-факто власти Цхинвали, он скончался от сердечной недостаточности.

Двух задержанных вместе с Татунашвили граждан, Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили выпустили и цхинвальской тюрьмы, но они все еще находятся на оккупированной территории. По словам главы администрации Ахалгори Нугзара Тиникашвили, им не разрешают покинуть оккупированную территорию, не возвращают удостоверение личности и "пропуск".

Представитель де-факто президента оккупированного Цхинвали по постконфликтным вопросам Мурат Джиоев заявил, что Татунашвили передадут грузинской стороне после того, как в России ему проведут независимую экспертизу.






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