Ростовское бюро судэкспертизы не подтверждает обращение к ним цхинвальского режима

01.03.2018 12:44 В ростовском бюро судебной медицинской экспертизы не подтверждают, что цхинвальский оккупационный режим обратился к ним с просьбой провести экспертизу трупа Арчила Татунашвили.



Где проводится экспертиза трупа Арчила Татунашвили, убитого в тюрьме Цхинвали, и являющейся главным препятствием возвращения покойного, остается без ответа.



По мнению грузинских экспертов, оккупационный режим пытается скрыть реальную причину смерти Арчила Татунашвили, и старается стереть след. Эксперты не исключают, что передача трупа грузинского военного затягивается с конкретной целью.



Если не будут соблюдены должные условия, экспертам будет трудно сделать заключение, и установить действительную причину смерти Татунашвили. Эксперт Александр Геджадзе вспоминает один шумный факт, когда эксперты не смогли сделать точного заключения по трупу из Германии, хранящегося в специальных условиях.



Александр Геджадзе не исключает, что эксперты оккупационного режима в ходе экспертизы могут обработать некоторые органы трупа Татунашвили, чтобы осложнить работу грузинским специалистам.



У эксперта Майи Николеишвили есть сертификат, полученный в России, и была готова поехать в Цхинвали для обследования трупа Татунашвили, но Москва категорически отказала в допуске грузинских специалистов.



Семья убитого в цхинвальской тюрьме в неизвестных обстоятельствах Арчила Татунашвили до сих пор ждет передачи им трупа.



Предположительная дата, когда семья Татунашвили получит труп сына, предположительно, будет решена на завтрашней встрече превенции инцидентов в Эргнети.

















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