Россия не может быть другом Грузии - Гигаури

01.03.2018 14:01 «Действительно трагический факт, что семья не может оплакать умершего человека и это ещё раз показывает нам, что Россия не может быть другом Грузии», — заявила исполнительный директор неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури, комментируя затягивание процесса передачи тела скончавшегося на территории оккупированного Цхинвали Арчила Татунашвили.



По ее словам, именно Россия является причиной подобных трагедий на территории Грузии.



«Политика, которую Россия проводит в отношении Грузии, является агрессивной и она не может желать развития Грузии. Невозможно, чтобы она заботилась о наших гражданах. Думаю, что мы должны показать этот факт тем людям, которые сегодня пропитаны прорусскими настроениями, и ещё раз напомнить, что Россия является агрессором и причиной аналогичных трагедий на территории нашей страны», — заявила Гигаури.

















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