Италия, как страна председательствующая в ОБСЕ, поддерживает Женевские переговоры - посол

01.03.2018 14:17 «Италия хочет, чтобы Женевские переговоры продолжались», — об этом заявил посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли, который встретился с депутатом «Европейской Грузии» Гиги Церетели. На встрече стороны обсудили смерть Арчила Татунашвили в Цхинвали и ситуацию на оккупированных территориях Грузии.



Как отметил посол, Италия, как страна – председатель в ОБСЕ, поддерживает формат Женевских переговоров.



«Мы не хотим, чтобы этот трагический инцидент пагубно повлиял на Женевские переговоры и замедлил процесс. Наша позиция заключается в продолжении переговоров в существующем формате», — заявил Бартоли.



Вместе с тем, по словам дипломата, Италия приветствует политику примирения, которую осуществляет правительство Грузии на оккупированных территориях.



«Нас глубоко возмутила трагедия, произошедшая в т.н т.н. Южной Осетии. Надеемся, что с помощью диалога и других механизмов мы найдем выход из сложившейся ситуации. Произошел очень печальный факт», — отметил посол Италии в Грузии.



По заявлению Гиги Церетели, необходимо, чтобы на сепаратистов и Россию оказывалось давление, чтобы своевременно решить данный вопрос.

















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