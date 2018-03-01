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Цхинвали по-прежнему не отдает труп Татунашвили


01.03.2018   17:57
Грузинская сторона в знак протеста покинула сегодняшнюю встречу в Эргнети в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них.

По заявлению заместителя начальника информационно-аналитического департамента СГБ Кахабера Кемоклидзе журналистам, они не получили четкого ответа по делу Татунашвили, и поэтому грузинская сторона решила прекратить встречу.

По его словам, на встрече были поставлены два вопроса: доставка трупа Татунашвили, и перевозка Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили из тюрьмы Ахалгори на контролируемую центральной властью территорию. По словам Кемоклидзе, осетинская сторона придерживается прежней позиции.

По словам Кемоклидзе, де-факто южноосетинская сторона говорит, что они переслали материалы в российское бюро экспертизы, и отдадут труп семье после получения ответа. Однако они не уточнили, когда это произойдет.

По его же словам, переговоры будут восстановлены после того, как будут даны конкретные ответы по вопросу Татунашвили, и задержанных в тюрьме Ахалгори.








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