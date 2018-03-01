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Ответственность за произошедшее возлагается на Россию - министр образования


01.03.2018   18:03
Вся ответственность в связи с происшедшим возлагается на Россию, и оккупационный режим - заявил министр образования и науки Михаил Чхенкели, отзываясь на дело Татунашвили, скончавшегося на оккупированной территории.

По словам Михаила Чхенкели, власть Грузии использует все рычаги, чтобы перевезти труп.

"Наша власть, как исполнительная, так и законодательная, использует все рычаги для того, чтобы перевезти покойного. В этом у нас есть полная поддержка международного содружества"- заявил Михаил Чхенкели.

22 февраля оккупационный режим задержал в Ахалгори трех граждан Грузии, Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неизвестных обстоятельствах. До сих пор не удалось перевезти тело Татунашвили на контролируемую центральной властью территорию.







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