Кемоклидзе: В знак протеста мы покинули встречу в Эргнети

01.03.2018 19:34 Грузинская сторона в знак протеста покинула рабочую встречу в Эгрнети в рамках механизмов по превенции инцидентов и реагирования на них. Как рассказал журналистам представитель грузинской стороны, заместитель директора аналитеческого депаратмента МВД Каха Кемоклидзе, грузинская сторона поставила два вопроса : о сроках передачи тела Арчила Татунашвили и о передаче двух граждан Грузии, задержанных вместе с погибшим.



Как отметил Кемоклидзе, в ходе дискуссии, затянувшейся на три с пловиной часа, грузинская сторона так и не получила вразумительного ответа ни на один из этих вопросов, в связи с чем и было принято решение покинуть встречу в знак протеста.



«Мы готовы к рассмотрению всех остальных важных вопросов после того, как тело Татунашвили отдадут семье и двум гражданам Грузии будет дана возможность выйти из оккупированного Ахалгори», — заявил Кемоклидзе.















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