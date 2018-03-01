Грузия покинула переговоры МПРИ

01.03.2018 20:26 Представители властей Грузии в знак протеста покинули переговоры в селе Эргнети в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) после того, как не сумели договориться с цхинвальскими властями о передаче тела Арчила Татунашвили. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Имеди».



«Заседание было очень сложным. С нашей стороны на сегодняшней встрече были поставлены два основных вопроса, конечно же, в контексте рассмотрения дела Татунашвили. Первый — когда семья сможет получить тело, а второе — когда смогут двое граждан Грузии покинуть оккупированную территорию Ахалгори. После фактически 3,5 часовой дискуссии мы не получили четких ответов ни на один из вышеуказанных вопросов. После этого мы решили временно прекратить это заседание, так как дело Татунашвили и тот инцидент, который имел место 22 февраля, имеет крайне большое значение для центрального правительства», — сказал журналистам заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы Госбезопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе.



Он подчеркнул, что центральные власти Грузии готовы к возобновлению переговоров только после того, как тело Татунашвили передадут его семье.



«Мы готовы продолжить рассмотрение всех других важных вопросов, которые были представлены, в том числе и на сегодняшней повестке дня тогда, когда тело Татунашвили вернут семье», — сказал он.















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