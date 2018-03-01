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Цихелашвили: Все те т.н. обвинения, которые распространяются относительно Арчила Татунашвили, не соответствуют правде


01.03.2018   20:36
Все те т.н. обвинения, которые распространяются относительно Арчила Татунашвили, не соответствуют правде и являются причинами, высосанными из пальца, - об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Цихелашвили откликнулась на заявление де-факто Министерства иностранных дел оккупированной т.н. Южной Осетии, в котором отмечается, что «Татунашвили причастен к убийствам мирных жителей во время августовской войны 2008 года».

«Мы не раз делали заявление о том, что все те т.н. обвинения, которые были в отношении этого лица, не соответствуют правде, они высосаны из пальца. Я думаю, в этом заявлении есть и другие пассажи. Хочу подчеркнуто сказать, что если у определенных сил есть интерес помещать примирительной и мирной политике, этого не будет и не получится. Но это не означает, что мы планируем смиряться с какого-либо типа нарушением прав человека, тем более посягательством на жизнь человека», - заявила Кетеван Цихелашвили.






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