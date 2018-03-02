В Ахалгори стянуты силы спецназа - СМИ

02.03.2018 14:22 В поселок Ахалгори на территории оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии мобилизованы осетинские бандфоормирования, сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой сразу на два источника в регионе. По их информации, особую активность проявляет т. н. ОМОН, бойцы которого были переброшены в поселок из Цхинвали.



Спецназовцы проверяют и обыскивают автомобили, въезжающие и выезжающие из населенного пункта. Местному населению сообщается, что чрезвычайные меры связаны с приближением выборов президента России и подготовкой к возможным провокациям.



Источники Радио Свобода также рассказали, что осетинский "губернатор" Ахалгорского района Филипп Хачиров согнал жителей поселка на митинг. Он призвал население проявлять осторожность в связи с рисками провокаций.



Прокомментировал Хачиров и трагический инцидент со смертью гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного в Ахалгори и, предположительно, погибшего в Цхинвали. По одной из версий, появившихся ранее в СМИ, заказчиком убийства 34-летнего мужчины был именно т. н. губернатор. Сам Хачиров, однако, заявил, что никакого отношения к смерти Татунашвили не имеет.















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