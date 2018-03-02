Правительство Испании соболезнует семье убитого в Цхинвали гражданина Грузии

02.03.2018 15:01 Правительство Ипсании выразило соболезнования семье скончавшегося в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили и населению Грузии. Письмо с соболезованиями опубликовано на официальной веб-странице правительства Испании.



«Испания ожидает, что де-факто правительство т.н. т.н. Южной Осетии проведет прозрачное расследование, опираясь на механизм по превенции инцидентов и реагирования на них наблюдательской миссии Евросоюза», -говорится в письме, в котором правительство Испании вновь подтверждает поддержку территориальной целостности и суверинитета Грузии.















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