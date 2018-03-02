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«Европейская Грузия» призывает власти к конкретным шагам в связи с гибелью граждан Грузии в оккупированных регионах
02.03.2018 16:25
В случае, если будет только резолюция и мы не предпримем конкретные шаги, это будет с нашей стороны просто «выпусканием пара», - об этом заявил член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.
По его словам, резолюция парламентского большинства не предусматривает конкретных шагов.
«21 февраля мы выступили с инициативой создания «списка Отхозория-Татунашвили». Главная суть этой инициативы в проведении в отношении тех лиц, которые прямо или косвенно включены в противоправную деятельность против наших граждан, конкретных санкций, будь это ограничение свободы передвижения, ограничения в осуществлении банковских транзакций или многое другое, что осложнит им жизнь. В случае, если не последуют конкретные шаги, это будет просто «выпусканием пара». Получится, что России все это пройдет даром и в будущем не будет никаких препятствий, чтобы Россия больше не делала подобные шаги», - заявил Георгий Канделаки.
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