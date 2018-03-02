До 40 баров, ресторанов, и магазинов закроются в связи с акцией против российской оккупации

02.03.2018 19:12 4 марта в 18:30 часов граждане проведут на Площади Свободы акцию "Мир больше войны". Участники акции будут требовать от де-факто власти т.н. Южной Осетии передачи тела убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили, и протестовать против оккупации.



К протестной акции, по словам организаторов, присоединяются около 40 баров, ресторанов, и магазинов, и другие коммерческие объекты. В знак солидарности они в воскресенье закроются на 2 часа в течение акции, и призовут своих потребителей пойти на акцию.



"Наша власть требует немедленной передачи тела убитого Арчила Татунашвили, которого оккупанты взяли как заложника. Да, у них в заложниках находится труп. Кроме того, они задержали двух граждан Грузии, которых не освобождают, и не передают нам.



Мы считаем, что на этот факт необходима жесткая реакция, как со стороны государства, так и гражданского общества, поскольку это удар по государству Грузии, и нашему мирному выбору. Именно поэтому акция преследует целью, зафиксировать позицию граждан Грузии в глазах всего мира, что мы на стороне мира и свободы, а они отвечают нам войной и насилием"- заявили организаторы акции.



Организаторы призвали СМИ и общество включиться в акцию. По их словам, они обратились в мэрию Тбилиси для содействия акции, но муниципалитет не выразил инициативу помочь. Они обратились также к университетам для поддержки акции, но и от них не получили конкретного ответа.

















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