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До 40 баров, ресторанов, и магазинов закроются в связи с акцией против российской оккупации


02.03.2018   19:12
4 марта в 18:30 часов граждане проведут на Площади Свободы акцию "Мир больше войны". Участники акции будут требовать от де-факто власти т.н. Южной Осетии передачи тела убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили, и протестовать против оккупации.

К протестной акции, по словам организаторов, присоединяются около 40 баров, ресторанов, и магазинов, и другие коммерческие объекты. В знак солидарности они в воскресенье закроются на 2 часа в течение акции, и призовут своих потребителей пойти на акцию.

"Наша власть требует немедленной передачи тела убитого Арчила Татунашвили, которого оккупанты взяли как заложника. Да, у них в заложниках находится труп. Кроме того, они задержали двух граждан Грузии, которых не освобождают, и не передают нам.

Мы считаем, что на этот факт необходима жесткая реакция, как со стороны государства, так и гражданского общества, поскольку это удар по государству Грузии, и нашему мирному выбору. Именно поэтому акция преследует целью, зафиксировать позицию граждан Грузии в глазах всего мира, что мы на стороне мира и свободы, а они отвечают нам войной и насилием"- заявили организаторы акции.

Организаторы призвали СМИ и общество включиться в акцию. По их словам, они обратились в мэрию Тбилиси для содействия акции, но муниципалитет не выразил инициативу помочь. Они обратились также к университетам для поддержки акции, но и от них не получили конкретного ответа.







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