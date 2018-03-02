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Грузинские студенты опротестовали убийство Арчила Татунашвили у посольства России в Лондоне и Ирландии


02.03.2018   19:42
В Лондоне грузинские студенты потребовали передачу семье трупа Арчила Татунашвили.

Они собрались у посольства России и провели акцию протеста. Свое отношение к оккупационному режиму собравшиеся выразили молчанием.

Акция состоялась также в Ирландии. Граждане Грузии и в этом случае собрались у дипломатического ведомства Российской Федерации.

Среди требований было дать право Левану Куташвили и Иосифу Павлиашвили перейти на контролируемую Грузией территорию.

Напомним, что гражданин Грузии, задержанный цхинвальским режимом, скончался на оккупированной территории. По имеющейся информации, он был жестоко избит. Цхинвальский режим до сих пор отказывается выдавать труп Татунашвили грузинской стороне.






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