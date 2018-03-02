Бывший сотрудник спецслужбы предлагает СГБ помощь в задержании Хачирова

02.03.2018 19:57 Руководитель Центра реформирования правоохранителей Звиад Куправа просит Службу государственной безопасности немедленно начать расследование по факту убийства Арчила Татунашвили.



По заявлению Звиада Куправа, с ним из тюрьмы связался бывший сотрудник грузинских спецслужб, по информации которого Арчила Татунашвили убили глава администрации оккупированного Ахалгорского района Филип Хачиров и его брат.



По его словам, осужденный готов проинформировать следствие о преступных действиях главы администрации оккупированного Ахалгорского района Филипа Хачирова и его брата.



"Он владеет очень важными информациями в связи с Хачировым, убийцей Татунашвили. У него есть очень важная информация о контактах Хачирова, и лично в связи с Хачировым.



Он готов помочь из тюрьмы Службе госбезопасности Грузии в установлении местонахождения Хачирова, и что самое главное помочь в эвакуации Хачирова с целью представить его перед грузинским правосудием"- говорит Куправа.



В данный момент Звиад Куправа находится в Службе государственной безопасности, где его детально допросят об этой информации.

















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