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Обстановка на оккупированных территориях действительно тревожная- Ребекка Хармс


02.03.2018   21:05
Я была шокирована, когда вернувшись недавно из Тбилиси, узнала, что людей не только похитили, но одного из них, Арчила Татунашвили, убили - заявила член Европарламента Ребекка Хармс.

Депутат Европарламента требует от Евросоюза действенных шагов, и заявляет, что поддерживает принятие в поддержку Грузии документа, аналогичного списка Магницкого.

Хармс также отзывается на факт задержания Малхаза Цурцумия на пропускном пункте Ингури. Европейский депутат называет тревожным задержание Црцумия.

"Следует серьезно отнестись к таким вопросам, поскольку обстановка на оккупированных территориях действительно тревожная. Я была шокирована, когда недавно вернувшись из Тбилиси, узнала, что людей не только похитили, но одного из них, Арчила Татунашвили, убили. Это очень тревожный факт, но еще более тревожной обстановку делает похищение еще одного гражданина Грузии в Абхазии, о чем мы сегодня узнали. Евросоюз должен поговорить с правительством Грузии, и поддержать в этих вопросах. Что касается списка, я была инициатором принятия списка Магницкого среди депутатов Европарламента. Разумеется, было бы хорошо, увидеть его и в отношении Грузии, поскольку на оккупированных территориях права ее граждан нарушаются. Это будет хороший инструмент для того, чтобы показать, что права граждан на этих территориях должны быть защищены"- заявила Ребекка Хармс.

Председатель парламентского комитета интеграции Грузии с Европой говорит о резолюции против России, и об оккупированных территориях. По словам Тамар Хулордава, ведется работа над текстом резолюции со всеми политическими группами в Европарламенте.

"Европарламент может, и уже выразил готовность принять специальную резолюцию в связи с оккупированными территориями. Мы работаем над этой темой в Европарламенте со всеми основными политическими группами. К концу весенней сессии действительно будет принята резолюция, которая еще раз зафиксирует твердую поддержку международного сообщества, в данном конкретном случае Европарламента в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, и осудит действия, которые осуществляет оккупант на территории нашей страны, в том числе, разумеется, грубое нарушение прав наших граждан"- заявила Тамар Хулордава.






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