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Украина, Молдова и Грузия будут советоваться в вопросах оккупированных территорий


02.03.2018   22:56
Решения по оккупированным территориям будут прецедентными в рамках альянса Украины, Молдовы и Грузии. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий журналистам в ходе межпарламентской конференции Украины, Молдовы и Грузии в Кишиневе в пятницу, 2 марта, передает УНН.

"Наши страны имеют похожие проблемы, каждая из наших стран ощутила на себе российскую агрессию и нам приходится отвечать на это. Тут надо учитывать, что в каждой стране, в которой идут переговоры по поводу оккупированных территорий, любое решение становится прецедентным для других двух стран", - сказал А.Парубий.

Он уточнил, что в рамках коалиции страны будут советоваться и проводить консультации в вопросах оккупированных территорий.

Напомним, А.Парубий заявил, что Украина настаивала на термине "российская агрессия" в договоренностях с Молдовой и Грузией.






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