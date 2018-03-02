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На заседании постоянного совета ОБСЕ обсудили смерть гражданина Грузии в оккупированном Цхинвали
02.03.2018 23:36
На заседании постоянного совета ОБСЕ обсудили смерть Арчила Татунашвили и задержание двух граждан Грузии — Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
«1 марта 2018 года, на заседании постоянного совета ОБСЕ, делегация Грузии предоставила делегациям стран — участникам ОБСЕ информацию о незаконных действиях российского оккупационного режима в Цхинвальском регионе повлекшим смерть Арчила Татунашвили и незаконное задержание двух граждан Грузии.
Представитель от Грузии говорил о тяжелой ситуации в оккупированных регионах с точки зрения соблюдения прав человека и отметил, что население живущее в оккупированных регионах не имеет элементарных гарантий защиты безопасности жизни.
В заявлении говорится, что посягательство на жизнь Арчила татунашвили не является единичным случаем. В мае 2016 года российские т.н «пограничники» явились причиной смерти Гиги Отхозория, а смерть пропавшего в 2014 году Давида Башарули до сих пор не получчила должного расследования.
Грузинская делегация осудила провокационные действия РФ, которые тормозят процесс мирного урегулирования конфликта и создают угрозы безопасности и стабильности как в Грузии, так и во всем регионе ОБСЕ. По словам членов грузинской делегации, оккупационный режим и его действия еще раз подтверждают нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и подчеркивают необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах Грузии, а также мониторинга защиты прав человека.
Евросоюз еще раз высказал поддержку суверенитета Грузии и её территориальной целостности в международно признанных границах.
Делегация США высказала глубокое сожаление в связи с фактом смерти Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали, а также заявила о необходимости наказания виновного в смерти Гиги Отхозория в марте 2016 года возле т.н административной границы Абхазии.
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