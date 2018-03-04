Патриархия: Тело Татунашвили в Грузию предположительно доставит Красный Крест

04.03.2018 15:16 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл включен в вопрос о передаче тела Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, его семье. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте патриархии Грузии.



2 марта Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй направил предстоятелю РПЦ письмо. В послании Илия Второй попросил патриарха Кирилла «использовать большой авторитет и обратиться к соответствующим органам, чтобы тело Арчила Татунашвили было своевременно возвращено родственникам».



«С нами связались из российской патриархии и сообщили, что получили письмо Католикос-Патриарх Всея Грузии касательно Арчила Татунашвили. Письмо было переправлено российскому патриарху, который находится в Болгарии с официальным визитом», — сказано в сообщении патриархии.



Как отмечается, патриарх Кирилл уже подтвердил, что по просьбе Илии Второго, посодействует решению вопроса по передаче тела Татунашвили.



«Согласно информации, полученной к настоящему времени, погибший находится на экспертизе, и в Грузии его похоронит международная организация Красного креста», — заявили в патриархии.



Татунашвили погиб 22 февраля, после того, как его задержали югоосетинские военные. Они сообщили, что Татунашвили пытался сбежать, к нему применили силу, в результате чего он упал и скатился по лестнице. Затем, по версии цхинвальских властей, он был доставлен в больницу, где и скончался от сердечной недостаточности.



В Тбилиси в эту версию не верят. Вместе с Татунашвили в тот день были задержаны еще двое граждан Грузии — Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили. Центральные власти Грузии требуют незамедлительной передачи тела Татунашвили его семье, а также освобождения двух задержанных. Между тем в Цхинвали отказываются выполнять это требование, объясняя это тем, что ждут завершения экспертизы, которую проводят специалисты из России.



"Новости-Грузия"











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