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Красный Крест подтверждает, что ведутся переговоры по вопросу передачи тела Арчила Татунашвили
04.03.2018 18:03
Красный Крест готов принять участие в процессе передачи и транспортирования тела Арчила Татунашвили, — об этом Первому каналу заявила представитель советника руководителя Международного комитета Красного Креста в Грузии Диана Джапаридзе.
По ее словам, на данном этапе проходят переговоры с соответствующими ведомствами, хотя их содержание пока не разглашается. Также конфиденциальной является информация, касающаяся конкретных сроков передачи тела покойного.
Арчил Татунашвили скончался в неизвестных обстоятельствах после того, как был задержан Цхинвальским режимом. Цхинвали утверждает, что Татунашвили, который является бывшим военнослужащим, скончался в результате падения с лестницы. Источники в Цхинвали же сообщают о жестокой расправе над ним.
Следует отметить, что Цхинвали уже неделю отказывает грузинской стороне в передаче тела Татунашвили мотивируя это тем, что материалы пересланы на экспертизу в Россию. В Грузии это расценивают как попытку скрыть преступление.
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