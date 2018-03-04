Премьер-министр: В ближайшее время удастся придать земле Арчила Татунашвили

04.03.2018 18:35 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на своей странице в соцсети Facebook написал, что согласно информации, полученной за последние часы, есть основание заявлять, что в ближайшее время удастся придать земле Арчила Татунашвили.



Татунашвили скончался в цхинвальской больнице после инцидента во время задержания. Де-факто власти Цхинвальского региона заявили, что сотрудники органов правопорядка применили силу, когда Татунашвили пытался сбежать. В результате он упал и скатился по лестнице, после чего ему стало плохо. Татунашвили доставили в местную больницу, где он и скончался 22 февраля. По информации де-факто властей, причиной смерти стала сердечная недостаточность.



«Согласно информации, полученное в течение последних дней и часов, у нас есть основание заявить, что после наших усилий последует результат и в ближайшее время, мы вместе придадим земле нашего соотечественника», — заявил Квирикашвили.



Глава правительства отметил, что Грузии в течение всей своей истории пришлось перенести не одно тяжелое испытание. А несколько дней назад она оказалась перед еще одной трагедии – нет возможности, вместе с семьей, достойно оплакивать Арчила Татунашвили, а задержанные вместе с ним Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили, до сих пор, не могут вернуться к семьям.



«Правительство Грузии всячески старается, чтобы тело в кратчайшие сроки передали семье. Все наши друзья, все международное содружество стоит рядом с нами в этом процессе. В этом процессе важнейшим является роль нашей церкви и патриарха», — подчеркнул Квирикашвили.



По словам Квирикашвили, сейчас настало время, когда нужно стать еще более сильными, подабающим образом оплакивать храброго мужчину и придать его к земле, а после этого собраться и с еще большим усердием продолжить процесс строительства страны, а также примирения с осетинами и абхазами, каким бы это сложным не оказалось, отметил он.



«Я верю, что каждая сторона имеет рациональную силу, которая верит в мир и сотрудничество. Мы должны пройти сложнейший путь, но мы не сможем сделать этого, если еще раз, дадим возможность нашим пусть даже справедливым эмоциям и агрессии выйти наружу, этим мы окончательно или на долго отложим процесс объединения нации», — подчеркнул Квирикашвили.



Ранее Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился за помощью к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с тем, чтобы он посодействовал передаче семье тела Арчила Татунашвили.



Родные Татунашвили считают, что его убили. Они требуют предать им тело покойного, но де-факто власти Цхинвальского региона пока ждут заключения российских экспертов.



Татунашвили задержали из-за подозрений в том, что он якобы занимался разведывательно-диверсионной деятельностью и причастен к убийству мирных жителей в период войны августа 2008 года, пояснили в де-факто МИД т.н. Южной Осетии.



Там же отметили, что гибель Татунашвили не входила в интересы следствия.



По данным Службы Госбезопасности Грузии вышеуказанные обвинения являются выдумкой и целенаправленной попыткой искажения фактов.



Арчил Татунашвили в 2007-2011 годы числился в рядах Вооруженных сил Грузии. Он имел звание младшего сержанта. В разное время он участвовал в миротворческих миссиях — в Ираке и Афганистане.



Вместе с Татунашвили на неподконтрольной властям Грузии территории задержали еще двух граждан страны — Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Их освободили из-под стражи, но пока не позволяют покинуть территорию.















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