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Канделаки: Европарламентарии поддержали разработку «списка Отхозория-Татунашвили»


05.03.2018   15:00
Европарламентарии поддержали разработку «списка Отхозория-Татунашвили», - об этом заявил журналистам член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки. По его словам, сегодня важно предпринять конкретные международные шаги.

«Разработку списка «Отхозория-Татунашвили» уже поддержали те европарламентарии, которые работали над «списком Магнитского». Сегодня важно предпринять конкретные международные шаги, но «Грузинская мечта» не собирается. Отказ от разработки этого списка будет вредным и самой большой ошибкой для Грузии. Любой враг нашей страны, который похищает и пытает граждан Грузии, должен понимать, что они не смогут радоваться по ту сторону оккупированных территорий», - заявил Канделаки.

Напомним, что Европейская Грузия предложила создать т.н. список Отхозория-Татунашвили, по фамилиям граждан Грузии, убитым абхазскими и цхинвальскими сепаратистами в последние годы. Данный «Список» подразумевает лишение виновных в убийстве граждане Грузии возможности передвигаться по миру.






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