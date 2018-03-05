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Посол Швейцарии: Меня никто не просил связаться с Москвой по делу Татунашвили
05.03.2018 17:18
Посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер заявил журналистам, что правительство Грузии не просило его связаться с Москвой по делу Арчила Татунашвили.
"Очень печальная история, идет следствие, и мы подождем результатов, но происшедший факт не должен быть причиной свернуть с общего направления, пути диалога.
Касательно того, была ли связь с Москвой в связи с делом Татунашвили, меня не просили об этом, соответственно, поскольку не было требования, никаких действий из посольства Швейцарии не было"- заявил Лукас Беглингер.
К информации, несмотря на то, что де-факто власть распространила информацию о кончине Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года, его труп по сегодняшний день не перевезли из оккупированной территории. Ни правительство Грузии, ни международные организации не смогли убедить де-факто власть, передать тело Татунашвили семье. До сих пор никому не известна официальная причина, почему де-факто цхинвальская власть не выдает покойника семье.
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