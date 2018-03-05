Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Швейцарии: Меня никто не просил связаться с Москвой по делу Татунашвили


05.03.2018   17:18
Посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер заявил журналистам, что правительство Грузии не просило его связаться с Москвой по делу Арчила Татунашвили.

"Очень печальная история, идет следствие, и мы подождем результатов, но происшедший факт не должен быть причиной свернуть с общего направления, пути диалога.

Касательно того, была ли связь с Москвой в связи с делом Татунашвили, меня не просили об этом, соответственно, поскольку не было требования, никаких действий из посольства Швейцарии не было"- заявил Лукас Беглингер.

К информации, несмотря на то, что де-факто власть распространила информацию о кончине Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года, его труп по сегодняшний день не перевезли из оккупированной территории. Ни правительство Грузии, ни международные организации не смогли убедить де-факто власть, передать тело Татунашвили семье. До сих пор никому не известна официальная причина, почему де-факто цхинвальская власть не выдает покойника семье.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна